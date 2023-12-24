Firar ettiği cezaevi yakınında dolaşırken yakalandı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:00

Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde nizamiye bölgesinde gezen bir şahsın yapılan kimlik sorgusunda, “Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti “ suçlarından hakkında toplam 9 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Söke Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etmesi sebebiyle aranan S.S isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.