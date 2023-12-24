Firar ettiği cezaevi yakınında dolaşırken yakalandı
Aydın’ın Söke ilçesinde cezaevi yakınında kimlik sorgusu yapılan şahsın firari olduğu anlaşılarak, yakalanan şahıs tekrar ceza evine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde nizamiye bölgesinde gezen bir şahsın yapılan kimlik sorgusunda, “Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti “ suçlarından hakkında toplam 9 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Söke Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etmesi sebebiyle aranan S.S isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı.
Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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