Firari FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şahsın, FETÖ içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan K.Ü. olduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelikAfyonkarahisar'da çalışma başlattı.
'ÖĞRETMENLERDEN SORUMLU SÖZDE İMAM'
Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2016'da yılında işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan K.Ü, Erkmen Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan K.Ü, Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
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