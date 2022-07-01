Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari C.K.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.
CEZAEVİNE KONULDU
Ekiplerin yaptığı araştırma yeri tespit edilen C.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan C.K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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