Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K., polis ekiplerince yakalandı.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 16:44
Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari C.K.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

CEZAEVİNE KONULDU

Ekiplerin yaptığı araştırma yeri tespit edilen C.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan C.K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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