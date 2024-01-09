Firari FETÖ/PDY üyesi Aydın'da yakalandı
FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan O.A. adlı şahıs, jandarma ekipleri tarafından Kuşadası'nda yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) koordineli çalışması sonucunda, Yaylaköy Mahallesi’nde “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek (FETÖ/PDY)” suçundan aranan O.A. adlı şahıs yakalandı.
Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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