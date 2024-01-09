Firari FETÖ/PDY üyesi Aydın'da yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan O.A. adlı şahıs, jandarma ekipleri tarafından Kuşadası'nda yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:14
Firari FETÖ/PDY üyesi Aydın'da yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) koordineli çalışması sonucunda, Yaylaköy Mahallesi’nde “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek (FETÖ/PDY)” suçundan aranan O.A. adlı şahıs yakalandı.

Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



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