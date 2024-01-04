Kocaeli'nde FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:14

Güncelleme: 04.01.2024 - 18:14

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen O.Ç.'nin kentte olduğunu tespit etti.

Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.