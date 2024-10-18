Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:33

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:33

Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanı Prof. Dr. Fuat Keyman, 65 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapıyordu. Peki, Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Fuat Keyman neden öldü? İşte, ayrıntılar...

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Emin Fuat Keyman, 1958 yılında Türkiye'de doğmuş, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Türk akademik camiasında önemli bir yere sahip olan Keyman, kariyeri boyunca uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarında pek çok çalışmaya imza atmıştır.

Akademik Hayatı

Fuat Keyman, eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlamış ve burada 1981 yılında lisans diplomasını almıştır. Ardından, 1983 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını ise 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika üzerine yaparak doktorasını almıştır.

Kariyeri boyunca Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi dersleri vermiş, daha sonra Koç Üniversitesi'ne geçerek 2010 yılına kadar uluslararası ilişkiler bölümünde dersler vermeye devam etmiştir. Bunun yanı sıra, İstanbul Politikalar Merkezi'nin yöneticiliğini üstlenmiştir ve Bilim Akademisi'nin asli üyesidir.

Medya Faaliyetleri

Fuat Keyman, akademik çalışmalarının yanı sıra, medya alanında da aktif bir figür olmuştur. Habertürk gazetesi yazarı Fehmi Koru, Milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Erdoğan ile birlikte her pazar günü TRT 1'de yayınlanan "Politik Açılım" adlı programa katılarak, güncel olaylar ve politikalar üzerine görüşlerini paylaşmıştır.

Özel Hayatı

Fuat Keyman, evli ve bir kızı, bir oğlu bulunmaktadır. Aile hayatı ile birlikte akademik ve medya kariyeri boyunca Türkiye'nin önde gelen siyaset bilimcileri arasında yer almayı başarmıştır.

PROF. DR. FUAT KEYMAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Fuat Keyman, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.