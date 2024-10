Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:20

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:20

One Direction'ın 31 yaşındaki eski üyesi Liam Payne’den Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Peki, Liam Payne kimdir, kaç yaşında, nereli? One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne neden öldü?

LIAM PAYNE KİMDİR?

29 Ağustos 1993 doğumlu İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarı Liam Payne, müzik kariyerine, 2010 yılında popüler müzik grubu One Direction'a katılmasıyla başladı. Grup, Simon Cowell'ın "The X Factor" yarışmasında bir araya geldi ve hızla dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. One Direction, "What Makes You Beautiful," "Story of My Life" ve "Drag Me Down" gibi birçok hit parça çıkardı ve milyonlarca hayran kazandı.

2016 yılında grup, üyelerin solo kariyerlerine odaklanmak için ara vermeye karar verdi. Liam da bu süreçte solo müzik kariyerine adım attı. 2017 yılında "Strip That Down" adlı single'ı ile başarılı bir çıkış yaptı. Bu parça, dünya genelinde büyük bir ilgi gördü ve dijital platformlarda yüksek dinlenme sayısına ulaştı. Liam, müziğinde pop, R&B ve elektronik unsurları birleştiren bir tarz benimsemişti.

Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti.

TÜM ZAMANLARIN ALBÜMLERİ EN ÇOK SATAN ERKEK GRUBU

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu.

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.

LIAM PAYNE NEDEN ÖLDÜ?

Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction üyesi şarkıcı Liam Payne, grubun bir diğer üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitti.

Buenos Aires polisi, alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin edilen agresif bir müşteriye müdahale için "Casa Sur Palermo" adlı otele giden ekiplerin, buraya ulaştığı anda bahçede bir gürültü duyduğunu ve bir erkeğin ağır yaralı halde yerde yattığının belirlendiğini bildirdi.

Buenos Aires ambulans hizmetleri adına açıklama yapan Alberto Crescenti, yaklaşık 40 metre yükseklikteki balkondan düşen Payne'e ilk müdahalenin, yaşama şansı çok düşük haldeyken yapıldığını ifade etti.