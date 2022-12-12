Fırıncı: Çocuklarının beslenmesine koymak için bayat simit alıyorlar!
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Salihli ilçesinde bir fırıncının söylediklerini paylaştı. Yurttaşın akşam beşten sonra gelip bayatlamış ekmekleri aldığını anlatan fırıncı, “Simidin tanesi 4 kira. Alabilen yok. Sabahtan kalan simitleri beşerli halde poşetlere koyuyoruz. Tanesi 1,5 liraya geliyor. Gelip onları alıyorlar. Bayat simitleri de ertesi gün okula giden çocuklarının beslenmesine koyuyorlar” dedi.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Salihli ilçesinde esnafları ziyaret etti. Artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmaya çalışan esnaf yaşadıkları sıkıntıları CHP’li Başevirgen’e anlattı. Bir fırıncı esnafının söyledikleri ise yürekleri dağladı.
“BAYAT SİMİT ALIYORLAR”
Sürekli artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların artık simidin de ekmeğin de bayatını tercih ettiğini söyleyen esnaf, “Akşam beşten sonra gelip bayatlamış olanlarını alıyorlar. Tanesi 7 lira olan ekmeğin bayatını 3,5 liraya satıyorum. Saat 5-6 gibi iş çıkışı gelip bu bayat ekmeği alıyorlar. Simidin tanesi 4 kira. O fiyata taze simit alabilen yok. Akşama doğru, sabahtan kalan simitleri beşerli halde poşetlere koyuyoruz. O zaman simidin tanesi 1,5 liraya geliyor. Gelip onları alıyorlar. Bu aldıkları bayat simitleri de ertesi gün okula giden çocuklarının beslenmesine koyuyorlar” diye konuştu.
“BAKANLIK ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ UYGULAMASINI BİR AN ÖNCE BAŞLATMALI”
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı değerlendirmede, “Artan enflasyon ile birlikte aileler için en büyük sorun beslenme oldu. Okullarda çocukların beslenme çantalarında görünen tablo çok vahim. Çocuklar okula aç gidiyor, beslenme çantasıyla giden çocuklar da yeterli ve dengeli beslenemiyor. Çocuklar proteini unuttu. 6-12 yaş arasında dengesiz beslenme çocuğun gelişimini etkiliyor, hastalıklara karşı dirençsiz kılıyor ve okul başarısını düşürüyor. Bunun için çocukların her gün süt ürünleri, et, yumurta gibi besinleri alması gerekiyor. Ancak ailelerin bu protein kaynaklarını alacak parası yok. Eve bu ürünler girmeyince de, aileler beslenme çantalarına bayat simit ya da boş ekmek koyacak hale geldi. Velilerin yaşadığı işsizlik, yoksulluk, sosyal yardımlara muhtaç olma hali özellikle tam zamanlı okullarımızda eğitim gören çocuklarımızda çok daha ciddi sorunlara yol açıyor. Durum bu kadar içler acısıyken Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz okul yemeği için hâlâ “fayda-maliyet analiz çalışması” yürütüyor. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği her türlü hesap kitabın üstündedir. Bakanlık ücretsiz okul yemeği uygulamasını ülke genelinde bir an önce başlatmalıdır” ifadelerini kullandı.
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