Fırtına seferlerin iptaline neden oldu

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında yarın 2 sefer yapılamayacak.

Fırtına seferlerin iptaline neden oldu
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 20:18

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferlerin ise tarifeye göre devam edeceği belirtildi.


Etiketler: #Gestaş #Sefer #Tarife

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