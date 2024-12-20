Fırtına seferlerin iptaline neden oldu

Yayınlanma: 20.12.2024 - 20:18

Güncelleme: 20.12.2024 - 20:18

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferlerin ise tarifeye göre devam edeceği belirtildi.