İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:04

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:04

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

BOĞAZLARDA DA TRAFİK DURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.