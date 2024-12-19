İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. Öte yandan İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.
BOĞAZLARDA DA TRAFİK DURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.
Etiketler: #İstanbul #Şehir Hatları #Sefer #vapur
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