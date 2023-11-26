Fırtına Sinop'ta can aldı: Ambarın altında kalan kadın kurtarılamadı
Türkiye bir kez daha şiddetli hava olaylarının etkisi altına girdi. Sinop'ta da fırtına etkisini gösterdi. Kentte rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan bir kadın ise hayatını kaybetti.
Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında
kalan kadın hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Erfelek ilçesi Meydan köyünde
yaşayan 77 yaşındaki Nefize Keserci, yiyecek almak için evinin önündeki ambara
girdi.
AMBAR KADININ ÜZERİNE ÇÖKTÜ
Bu sırada bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle ambar yaşlı kadının üzerine çöktü. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince göçükten çıkarılan kadının yapılan
kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keserci'nin cenazesi incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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