Fırtına Sinop'ta can aldı: Ambarın altında kalan kadın kurtarılamadı

Türkiye bir kez daha şiddetli hava olaylarının etkisi altına girdi. Sinop'ta da fırtına etkisini gösterdi. Kentte rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan bir kadın ise hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:30
Fırtına Sinop'ta can aldı: Ambarın altında kalan kadın kurtarılamadı
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Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Erfelek ilçesi Meydan köyünde yaşayan 77 yaşındaki Nefize Keserci, yiyecek almak için evinin önündeki ambara girdi.

AMBAR KADININ ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Bu sırada bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle ambar yaşlı kadının üzerine çöktü. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince göçükten çıkarılan kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Keserci'nin cenazesi incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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