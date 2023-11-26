Fırtına Sinop'ta can aldı: Ambarın altında kalan kadın kurtarılamadı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:30

Güncelleme: 26.11.2023 - 15:30

Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Erfelek ilçesi Meydan köyünde yaşayan 77 yaşındaki Nefize Keserci, yiyecek almak için evinin önündeki ambara girdi.

AMBAR KADININ ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Bu sırada bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle ambar yaşlı kadının üzerine çöktü. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince göçükten çıkarılan kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Keserci'nin cenazesi incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.