İstanbul’da fırtına: Ağaç binanın üzerine devrildi

Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:15

Güncelleme: 26.11.2023 - 13:15

Bostancı Mahallesi İlke Sokak'ta saat 23.00 sıralarında şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bir ağaç 3 katlı binaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla binaya devrilen ağaç kesilerek yolun kenarına alındı.

Ölen ya da yaralanan olmayan olayda bina hasar gördü.