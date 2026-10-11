Fiyatların düşüklüğüne dikkat çeken çiftçi üretimi durdurdu: ‘Zeytin toplamama’ eylemi

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden birisi olan Manisa Akhisar’da önceki akşam bir araya gelen üreticiler zeytin alım fiyatlarının düşük olmasını protesto etti. Zeytinliova Mahallesi’nde komisyoncular eleklerini kapattı. Komisyoncular zeytin alımını durdurdu. Hiçkimsenin zeytin toplamayacağı, eylemin bir hafta süreceği açıklandı.

Akhisar’a bağlı diğer bazı mahallelerde de zeytin toplama işleminin durdurulduğu bildirildi. Zeytinliova’de çiftçilerin eylemleri dün de devam etti. Bazı üreticiler dün traktörleri ile eylem yaptı. Zeytinde bu yıl ürün yılıydı. Ancak fiyatlar düşük kaldı. Manisa’da “uslu” türü zeytinde fiyatlar dibe vurdu. Geçen yıl kilogramı yaklaşık 50 liraya kadar çıkan zeytin, bu sezon ortalama 17-18 liraya alıcı buluyor. “Domat” tipi zeytinde de benzer bir tablo yaşanıyor.

“İri domat” zeytininin fiyatı yalnızca bir hafta içerisinde 80 liradan 70 liraya, ardından 60 liraya kadar geriledi. Normal “domat” türü zeytininin ortalama fiyatı ise 25-30 lira seviyesinde. Yağlık zeytinde ise üreticinin eline geçen fiyat kilogramda yaklaşık 10 liraya kadar düşmüş durumda.

Zeytin üreticisi fiyatların işçilik maliyetlerini bile karşılamadığına dikkat çekiyor.