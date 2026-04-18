Fiziki güvenlik önlemlerinin yanı sıra psikolojik destek de sağlanmalı: 'Çocukların psikolojik güvenliğini merkeze alan bütüncül politikalar geliştirilmeli'

Okullarda yaşanan şiddet sarmalı toplumu derinden etkiliyor. Son dönemde gerçekleşen okul baskınları güvenlik zaafiyetini net bir şekilde ortaya koyarken, eğitimciler okullarda kadrolu güvenlik personeli bulundurulması gerektiğinin altını çizdi. İşin bir de psikolojik boyutu bulunuyor. Şiddeti önlemede psikolojik destek; stres bozukluğu, depresyon ve çaresizlikle başa çıkmak, kişiye özgüven kazandırmak ve onun sağlıklı ilişki kurma becerilerini geliştirmek açısından hayati önem taşıyor.

Bu çerçevede son dönemdeki saldırılar, okullarda öğrencilerin şiddete yöneliminin önlenmesinde en kritik savunma hatlarından biri olan PDR'nin de (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) önemini anımsattı. Okullarda şiddet henüz ortaya çıkmadan müdahale eden "önleyici" bir mekanizma olarak çalışabilecek PDR branşına ise 2026 yılı için açıklanan 10 bin kişilik öğretmen ataması kapsamında 603 kontenjan ayrıldı.

'OKUL TEMELLİ PSİKOSOSYAL DESTEK GÜÇLENDİRİLMELİ'

Uzmanlar bu olayların önüne geçilmesinin, okul temelli psikososyal destek sistemlerinin güçlendirilmesiyle gerçekleşeceğini belirtiyor. Okulların, psikolojik iyi oluşun ve sosyal gelişimin merkezi olduğunu ifade eden uzmanlar, çocukların psikolojik güvenliğini merkeze alan bütüncül politikaların geliştirilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyor.

AVRUPA ÜLKELERİNİN EĞİTİMDE ŞİDDETE BAKIŞI

Avrupa'nın bazı ülkelerinde ise eğitim yuvalarında şiddeti önlemek için çeşitli prosedürler uygulanıyor. İşte onlar...

Fransa: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul Eğitiminden Sorumlu Genel Müdürlüğünün bünyesinde yer alan Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Mücadele Misyonu okul iklimini iyileştirmeye yönelik akademik politikaların uygulanmasında destek ve uzmanlık sağlıyor. Kamu güvenliği öncelikle kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunda olsa da, Milli Eğitim ve Gençlik Bakanlığı ekipleri, özellikle yerel krizler sırasında okul iklimini iyileştirmeye ve okul binaları ile giriş noktalarının güvenliği için katkı sağlıyor.

2012’den itibaren, şiddete en çok maruz kalan ve okul ortamının özellikle iyileştirilmesi gereken okullarda önleme ve güvenlik asistanları görevlendiriliyor.

En hassas okullarda bulunan önleme ve güvenlik görevlileri okul ikliminin ciddi şekilde bozulduğu durumlarda, daha kapsamlı ve daha uzun süreli müdahale kapasitesine sahip mobil güvenlik ekipleri ile birlikte hareket ediyor.

İtalya: Her okul, kendi özerkliği dahilinde, zorbalık ve siber zorbalığı önleme ve bunlarla mücadele stratejilerini desteklemek üzere öğretmen görevlendiriyor.

Bu konuda yasa bir öğretmeni zorunlu kılsa da en az iki öğretmenin atanması tavsiye ediliyor.

Litvanya: Eğitim Bilim ve Spor Bakanlığı'nın "Zorbalık Bildirim Kutusu" uygulamasıyla yaşanan her türlü zorbalık anonim bir şekilde bildirebiliyor. Ayrıca okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda yerel yönetimlerle işbirliği yapılıyor.

Bulgaristan: Milli Eğitim ve Bilim Bakanı'nın emriyle onaylanan Okul Öncesi ve Okul Eğitim Sistemi Kurumlarında Zorbalık ve Şiddetle Mücadele Mekanizması temelinde geliştirilen özel önleme ve müdahale faaliyetleriyle birlikte çocukların ve öğrencilerin sorunlu davranışlarının üstesinden gelmek ve onların eğitim sürecine ve kurumsal ortama dahil olma sorunlarını ele almak için, sınıf öğretmeniyle görüşme, çatışmayı çözmek için arabulucu kullanımı, mentorluk vb. dahil olmak üzere 8 grup önlem uygulanıyor.

Çekya: Eğitimsel bakım merkezleri (ÖKK), riskli davranışlar, okul zorlukları veya karmaşık aile durumlarıyla mücadele eden çocuklara destek oluyor.

Araştırmalara göre, 9. sınıf öğrencilerinin yüzde 40'ına kadarında depresyon belirtileri görülüyor ve yüzde 30'u ise kaygı bozukluğundan muzdarip. 2026-2028 yılları arasında, 13 yeni ayakta tedavi merkezi ve 5 günlük yatarak tedavi merkezi kurulması hedefleniyor. Mobil Ruh Sağlığı Ekipleri çocuklara doğrudan kendi ortamlarında psikolojik sorunların gelişmesini nasıl önleyecekleri konusunda destek sağlıyor.