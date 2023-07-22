Foça açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 22:56

Güncelleme: 22.07.2023 - 22:56

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 19 göçmen yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.