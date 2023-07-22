Foça açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 19 göçmen yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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