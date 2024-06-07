Foça Belediye Başkanı Fıçı: Makam odasına haciz geldi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:16

Güncelleme: 07.06.2024 - 11:16

İzmir’in turistik ilçelerinden Foça’nın Belediye binasında makam masaları ve koltukları dahil olmak üzere icradan haciz işlemi yapıldı. Geçen dönem Aşıklar Yolu üzerindeki Beşkapılar Kalesi ile Athena tapınağı arasındaki bölgeye yapılan Kordon Yolu ihalesinin ödemeleri yapılmadığı gerekçesiyle belediyeye icra geldiği ortaya çıktı.

ÖDEME YAPILAMADI

Edinilen bilgiye göre; Kordon Yolu projesi yüzde 90’ı İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 10’u Foça Belediyesi tarafından karşılanmak üzere Fatih Gürbüz’ün başkanlığı döneminde Yavuz Kardeşler İnşaat firmasına ihale edildi. Kordon Yolu tamamlandı ancak Foça Belediyesi ödemeleri yapmadı. Bunun üzerine firma yasal işlem başlattı. 31 Mart 2024 tarihinde aynı partiden belediye başkanı olarak seçilen Saniye Bora Fıçı bir taraftan aylardır ödenmeyen işçi ve çalışan maaşları için çözüm ararken diğer taraftan tedbir ya da bloke koyan alacaklılarla boğuşmaya başladı. Adı geçen firmaya ödemeler yine yapılamayınca icradan haciz işlemi için dün firma avukatları ve haciz memurları belediyeye geldi. Belediye yetkilileri nezaretinde alacak karşılığı mal tespiti yapmaya başladı. Tespite Belediye Başkanı makam masası, sandalye ve koltuklar dahil edildi. Bir süre Foça Belediyesi avukatları ile konuyu görüşen ve bir miktarda olsa ödeme yapılmasını isteyen firma avukatları, belediyenin ödeme yapamayacaklarını istedikleri eşyayı alıp haczedebileceklerini belirtmesi üzerine tespit ettiklerini eşyaların fotoğraflarını çekip belediye binasından ayrıldılar. Foça Belediyesi’nin ödemesi gereken toplam miktarın 600 bin lira civarında olduğu ancak ödeme yapılmayan iki yılı aşkın süre için gecikme faizleri, dava harçları ve avukat ücretleriyle milyonlarca liraya ulaştığı iddia edildi.

BAŞKAN FIÇI: İŞÇİ MAAŞLARI MAKAM ODASINDAN ÖNEMLİ

Konuyla ilgili olarak Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, “2022 yılında çalışmasını tamamlayan ancak ödemesinin tamamını alamamış olan firma, ilk olarak 2023 yılında Foça Belediyesi makam aracına haciz işlemi uygulamış. Bugün de tamamlanmayan ödemeyle ilgili olarak alacaklı müteahhit firmanın avukatı ve icra görevlisi belediyemize gelerek makam odasında haciz işlemini gerçekleştirmek istemişlerdir. Bu haciz işlemine karşı, odanın kapısını sonuna kadar açmış bulunmaktayım. Çünkü 4 aydır maaşlarını alamayan mesai arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığı şu an her türlü ödemeden önceliklidir ve ne makam aracımız ne de makam odasının koltukları onların emeğinden daha değerli değildir” diye konuştu.

“HEPSİNİ ÇÖZEBİLECEK KADAR GÜÇLÜYÜZ”

Haciz işleminin gerçekleşmediğini aktaran Fıçı, “Yapılan görüşmelerin sonucunda alacaklı müteahhit firma, avukatı aracılığıyla belediye başkanı makam odasındaki mobilyaları bugün haczetmek istese de, belediye bünyesinde yeni kurduğumuz hukuk biriminde görevli avukatlarımızın tespitleri ve itirazları sonucu hukuki şartları gerçekleşmemiş bir haciz işlemi yapılamamıştır. Bilmenizi isterim ki; devraldığım bu zorlu koşullar ve şahsıma yapılan tüm haksız saldırılar çalışma hırsımı ve Foçamıza olan sorumluluk bilincimi güçlendirmektedir. Foça Belediyesi şeffaf, adil, iyi bir yönetim anlayışıyla bu sorunların hepsini çözebilecek kadar güçlüdür ve çözecektir” ifadelerini kullandı.