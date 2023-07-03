Foça, Dikili ve Kuşadası'nda 33 can unutulmadı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 12:11

Güncelleme: 03.07.2023 - 12:11

Sivas’taki Madımak Oteli 30 yıl önce 2 Temmuz 1993 günü ateşe verildi, büyük bölümü sanatçı ve aydın 33 kişi yaşamını yitirdi. Sivas katliamı nedeniyle hayatını kaybedenler her sene olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen eylem ve programlarla anıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Tarihi Kervansaray’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Mehmet Ersal ve eğitimci yazar Ali Balkız’ın konuşmacı olarak yer aldığı bir söyleşi düzenledi.. Söyleşide, Madımak Oteli’nden sağ olarak kurtulmayı başaranlardan biri olan yazar Ali Balkız, katılımcılara o gün neler yaşadıklarını anlattı. Doç. Dr. Mehmet Ersal ise Türkiye’de Alevi inancına sahip olan vatandaşların çektikleri sıkıntılar ve çözüm yollarından bahsetti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Yıllar önce Sivas’ta yanan ateş, bugün halen yüreklerimizde sönmedi. 30 yıl önce meydana gelen bu olayın sanıkları hâlâ ceza almadı, olay aydınlığa kavuşturulmadı. Bu nedenle Madımak katliamını hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç ise “Açıkça görüldüğü gibi Sivas Madımak Oteli katliamı katil güruhun tetikçiliğiyle hayata geçirilen planlı bir katliamdı. Madımak 30 yıldır yanıyor” diye konuştu. Madımak katliamını anma programı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri olan Erdal Erzincan ve Özgür İnce konseri ile devam etti.

FOÇA’DA DA CANLAR UNUTULMADI

Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Foça Şubesi ve Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şubesi işbirliği ile düzenlenen anma programı Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yapıldı. Madımak Otelindeki yangından kurtulan yazar Hidayet Karakuş ise “30 yıldır yaşadıklarımızı anlatıyorum. Türkiyenin bugün içinde bulunduğu en büyük sorun laiklik. Bilimsel eğitim. Ne yazık ki bilimsel eğitime, laikliğe sahip çıkması gereken örgütler, partiler, buna sahip çıkmıyor. Dahası dinsel örgütlerin, dinsel partilerin söylemleriyle yol almaya çalışıyorlar. Oy almaya çalışıyorlar. Oysa yapılması gereken en önemli şey Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sahip çıkmaktır. Laikliğe ve bilimsel eğitime sahip çıkılmadan, tarikatlarda eğitilen insanların yarattıkları bir vahşetle yaşamaya devam edeceğiz. Bundan sonra çok daha kötülerini bekleyin” ifadeleri kullanıldı.

BEHRAMOĞLU: İNSAN BAZEN YAŞADIĞINDAN UTANIYOR

Yazar Ataol Behramoğlu da acısını “ İnsan bazen yaşadığından utanır gibi oluyor. Utanıyorum dediğim şu. Metin yaşasaydı aynı yaştaydık. Uğur Mumcu yaşıtımdır. Ayıbettik gibi geliyor bana yaşayarak. Öyle hissediyorum. Arkadaşlarımın ölümlerini düşündüğüm zaman.” cümleleriyle ifade etti.

DİKİLİ'DE, SİVAS KATLİAMI 30. YILINDA BİR KEZ DAHA LANETLENDİ!

Dikili’de, Sivas Katliamı’nın 30’uncu yıldönümü dolayısıyla yaşamını yitirenleri anmak için düzenlenen programda denize karanfil bırakıldı. Yapılan basın açıklamasında da katliamın arkasındaki odakların açığa çıkarılması çağrısı yapıldı. Dikili Alevi Kültür Derneği öncülüğünde, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen etkinlik, Bülent Ecevit Meydanı’ndan, Atatürk Meydanı’na yapılan yürüyüş ile başladı. Olof Palme Barış Parkı’nda ise denize, yakılarak katledilenlerin anısına isimleri tek tek okunarak karanfiller bırakıldı.

Anma yürüyüşünde; "Sivas Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartın yanı sıra; “Katilleri tanıyoruz, unutturmayacağız”, “Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek”, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, “Sivas’ın hesabı sorulacak”, “Biz bitti demeden Madımak davası bitmeyecek” ve “Şeriat değil, laik, demokratik Türkiye” dövizleri açıldı. Basın açıklaması sırasında sık sık “Faşizme karşı omuz omuza”, "Sivas'ta yakanlar AKP'yi kuranlar", "Şeriata faşizme, karanlığa geçit yok" sloganları atıldı.