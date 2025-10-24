Foça felaketi yaşarken... Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısıyla dalga geçti

İzmir’in Foça ilçesinde, geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketi sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve işyerinde su baskınları oldu.

Sulara kapılarak kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yardım çağrısıyla dalga geçti.

Foça, meydana gelen sel felaketi nedeniyle kabusu yaşadı. İlçedeki yoğun sağanak sonrası birçok noktada su baskınları yaşandı.

1 KİŞİ SELDE KAYBOLDU

Geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sulara kapılarak kayboldu. Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları ikinci gününde 43 dalgıç ile suda, 80 personel ile kıyıda arama çalışmaları sürüyor.

YARDIM ÇA ĞRISIYLA ALAY ETTİ

Sel felaketi nedeniyle Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ilçenin olağanüstü bir durum yaşadığını dile getirerek felaket alanında bir video çekerek herkese yardım çağrısında bulundu.

Fıçı, "Foça, olağanüstü bir hal yaşıyor. Ciddi bir sel baskını ile karşı karşıyayız. Herkesi destek olmaya davet ediyorum. Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var" dedi. Videoyu alıntılayan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur ise, yardım çağrısıyla alay etti. Sosyal medya hesabından, Foça Belediyesi’nin iletişim numarasını paylaşan Cesur, “Abla Belediyeyi arasana” ifadeleriyle çağrıyla dalga geçti.