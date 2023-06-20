Foça halkı ÇEDES’e karşı savcıları göreve çağırdı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:51

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:51

İzmir’in Foça İlçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda “manevi danışman” olarak imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları’nın görevlendirilmesi esasına dayanan “ÇEDES Projesi” protesto edildi. Projenin Anayasa, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcıları göreve davet edildi.

Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen protesto eylemi ve basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, Eğitim-Sen, Eğitim İş- Sen, ADD, Yap Bi iyilik ve Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneklerinin üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

“DİN ADAMLARINA DEĞİL YOZLAŞMAYA KARŞIYIZ”

ADD Foça Şubesi Başkanı Ali Altunbahar geçmişte halkın gözünde saygın bir yeri olan din adamlarına hiçbir zaman karşı olmadıklarını belirterek Kurtuluş Savaşı’na destek verenleri selamladı. Ali Altunbahar; “’Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ Ne kadar masum değilmi. Hiçbir zaman din adamlarına karşı olmadık. Bizim karşı olduğumuz yozlaşmadır. Geçmişte toplumda saygın bir yeri olan din adamları halkı bir araya getiren, hatta milli mücadelede her vatansever gibi canlarını ortaya koyanlardır. Ya İstiklal Ya Ölüm parolası etrafında birleşmiş insanlardır. Isparta’dan Hafız İbrahim Efendi’ye, Afyondan Hoca ismail Şükrü Efendi’ye, ilk direniş fetvasını veren, örgütünü kuran Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi’ye, İzmir Valisi İzzet Bey’in Yunan işgaline karşı çıkmaması üzerine bağımsızlığını haykıran İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi’ye, Mustafa Kemal Paşa’ya “Paşam bütün Amasya emrinizdedir” diyen Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi’ye, milli mücadelenin meşru olduğuna dair fetva veren ve mücadeleye kefen paraları ile katılan Mehmet Rıfat Börekçi Efendi’ye ve daha nicelerine buradan selam olsun” diye konuştu.

“CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

ADD Foça Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ayla Aksoy ise okullara din adamlarının atandığı duyumlarını aldıklarını vurgulayarak Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti. Ayla Aksoy;” İzmir ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlerinin İl Müftüleri ile yürüttükleri proje kapsamında okullara manevi danışman sıfatıyla, pedagojik formasyonu olmayan imam, müezzin, Kuran kursu eğitmeni gibi kişilerin atandığı duyumları alınmaktadır. AKP iktidarının “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” gerçeğini yadsıyan, devletimizin laik niteliğini yok sayan bu tür uygulamaları Anayasamızın 2.nci ve 24.cü maddelerine olduğu gibi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 430 sayılı Öğretim Birliği Yasasına’da aykırıdır. Varlık nedenleri Cumhuriyeti korumak olan Cumhuriyet Savcılarının olayları tepkisiz izlemeleri kabul edilemez. Cumhuriyet Savcılarını görevlerini yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİN TEMEL TAŞLARIYLA OYNANIYOR”

CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz; “CHP olarak bu oldu bittide ısrar edilirse her aşamasını takip edeceğimizi, mücadelemizden vazgeçemeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. İktidarı aklı selim davranmaya çağırıyoruz” derken, İyi Parti Foça İlçe Başkanı Bilgin Şahin; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarıyla oynanmak isteniyor. Şu an ki rejim yıkılmak için uğraşılıyor. Okullara atanan imamlar planın bir parçasıdır” diyerek tepki gösterdi. TİP temsilcisi Orkun Saf ise konuşmasında Şeriata, Karanlığa ve Faşizme izin vermeyecekleri vurgusu yaptı.

“KİMSENİN KİMSEYE BASKI UYGULAMAYA HAKKI YOK”

Diğer konuşmacılardan ADD eski Şube Başkanı Şeniz Ararat “Aydınlanma devriminden geri dönüş yoktur, olmayacaktır”, derken Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam tepkisini “Ben ÇEDES’i nasıl okuyorum biliyormusunuz. Uğur Mumcu’nun arabasına konulan bomba olarak okuyorum. Bahriye Üçok’un evine gönderilen o bombalı pakette okuyorum. Kimsenin kimseye baskı uygulamaya hakkı yoktur. Bu ülke laik olmaya devam edecektir” sözleriyle dile getirdi. Yap Bi İyilik Derneği Başkanı Ömer Babadağ konuşmasında; “Çağdaş, laik eğitimde çocuklarımızın eğitim almasını ve devamlılığını sağlamak durumundayız” sözlerine yer verirken Adabelenliler Derneği sözcüsü sahip çıkılması gereken en büyük iki kuralın laiklik ve tam bağımsızlık olduğuna dikkat çekti.

“ÇEDES TAMAMEN HUKUKSUZDUR”

Eğitim iş Sen temsilcisi Rıdvan Taşkın; “ÇEDES protokolü tamamen hukusuzdur. Anayasamıza, yasa ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Laik ve bilimsel eğitime taban tabana zıttır. Tehlikelidir. “ derken, Eğitim Sen Temsilcisi Tuncay Arslan eğitimin tamamen yok edildiğini iddia etti. Tuncay Arslan; “Şu anda Foça’da 19 tane imam , müezzin, Kuran öğreticisi okullarda görevlendirilmiş durumdadır. Bunlar manevi danışman değildir. Bu yaz okullarda Kuran kursu açılacak. Osmanlının dahada gerisine düşüyoruz” şeklinde konuştu.