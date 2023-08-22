Foça yangınında 3 hektar alan zarar gördü

İzmİr'in Foça ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 hektar alan zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:49
Foça yangınında 3 hektar alan zarar gördü
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İzmir’İn Foça ilçesindeki Leventler mevkisinde saat 12.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu, Foça Deniz Üs Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


İzmir Foça Yangın

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