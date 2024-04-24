Foça’da 23 Nisan coşkusu Fener alayı ile taçlandı

Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:09

Güncelleme: 24.04.2024 - 09:09

İzmir’in Foça ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu.

Kutlama etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanında Çelenk Sunma ve Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Tören Alanında kutlama töreni gerçekleştirildi.

Saat 20.00’de başlayan Fener Alayına ve Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Bandosu konserine yüzlerce vatandaş katıldı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan vatandaşlara ve Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Bandosuna teşekkür etti.

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, ‘‘Ulusal Egemenlik 104 Yaşında. Milli Mücadelenin kazanıldığı, milli egemenliğin tescillendiği TBMM’nin 104. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemizin kurucusundan, geleceğimizin kurucularına bırakılan en büyük bayramı coşkuyla yaşıyoruz. Ulusun egemenliğini kazandıran Gazi Meclis ile onu koruyup yüceltecek olan çocuklarımıza; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun’’ dedi.