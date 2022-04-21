Foça'daki 'antik yol' ziyarete açılacak

21 Nisan 2022 Perşembe, 15:44

Foça ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki eski mezarlık olarak bilinen bölgede 2021 yılında başlatılan temizleme, düzenleme ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Roma Dönemi'nde Phokaia Antik Kenti'nin ana yollarından biri olan 600 metre uzunluğundaki taş döşeli yol, aslına uygun halde bakımdan geçirilerek restore ediliyor.

Antik yolun, her iki tarafında Osmanlı İmparatorluğu döneminde 16. yüzyıldan itibaren oluşturulan mezar yerleri de temizlenip düzenlenerek ziyarete hazır hale getiriliyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, Foça'daki eski mezarlığın 1970'li yılların sonuna dek kullanıldığını söyledi.

Alan içinde Roma Dönemi'nden kalma izlerin bulunduğuna işaret eden Topal, şu bilgileri verdi:

"Alan içinde Roma'dan kalma yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir yol var, taş döşeli. Onun her iki tarafında 1510'lu yıllardan itibaren oluşturulmuş bir mezarlık var. Yolun her iki tarafına da 1510 tarihinden itibaren gömü yapılmış ve bu dönemi yansıtan, yaklaşık bu 500 yıllık süreci yansıtan mezar taşlarını periyodik olarak görebiliyoruz. En eskiden yeniye doğru her dönemde kullanılan motifleriyle yazı karakterleriyle ayrı ayrı görebiliyoruz."