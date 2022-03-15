Ford Otosan Romanya fabrikasını 575 milyon dolara satın aldı. Koreli SK ile batarya üretecek

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Ticari araç alanında son yıllarda gerek Tofaş’la gerekse Ford Otosan’la milyarlarca dolarlık yatırımlar yapan ve otomotiv ihracatında lokomotif haline gelen Koç Topluluğu, otomotiv alanında gözünü dünya ligine dikti. Yapılması planlanan yatırımların ardından topluluk, ana üretici markalar düzeyine çıkarak dünyanın en önemli otomotiv üreticilerinden biri haline dönüşecek.

2001 yılında Gölcük fabrikası ile büyük atağa kalkan Ford Otosan, yapmış olduğu son yatırımlarla 1 milyon araçlık üretim kapasitesine ulaşarak dünyanın en önemli tek alanda üretim tesislerinden biri haline geldi. Gölcük fabrikası Koç’a “yetmemiş” olacak ki Ford’un Romanya Craiova’daki tesisini de Ford Otosan bünyesine kattı. Satın alma bedeli olarak 575 milyon USD + duruma göre 140 milyon USD olarak açıklanırken tesis artık Ford Otosan tabelasını taşıyacak. Halihazırda Ford’un binek araçlarını ve motorlarını üreten fabrika, önümüzdeki dönemde yeni Courier üretimini de üzerine alacak.

ELEKTRİKLİ PUMA

Gölcük fabrikası ise tamamen Transit modeline konsantre olacak. Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasının bünyesine katılması ile Ford Otosan’ın uluslararası bir üretim şirketi haline geleceğine dikkat çeken Ali Y. Koç, “Bu yatırım ile ülkemizin ekonomisine katkıyı artırırken global rekabet avantajı sağlayacak ileri teknolojiler üzerine çalışmayı da sürdüreceğiz. Şirketimiz Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi unvanını pekiştirecek.

Ayrıca tasarımı ve mühendisliği tümüyle Ford Otosan’a ait olacak Yeni Nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu Craiova’da üretecek. Bunun yanında, Ford Puma ve yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorların üretimini de gerçekleştirecek” dedi.

Koç Topluluğu, Ford Otosan’ın yeni yatırım haberini duyurduğu sıralarda başka bir noktada ise elektrikli otomobil batarya fabrikası kurulmasıyla ilgili yatırım planını açıkladı.

Koreli SK ve Ford ile beraber kurulacak fabrikanın Ankara’da olması planlanırken hedef yalnızca Koç’un üretiminde yer aldığı markalar değil, tüm elektrikli otomobiller için batarya üretimi olacak.

2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedeflenen tesisle ilgili değerlendirmede bulunan Ali Y. Koç, “Bu hamle topluluğumuzun ve iş ortaklarımızın ülkemize olan inancının bir ispatı olmakla birlikte, batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek.

Koç Topluluğu’nun otomotiv endüstrisindeki gücü ve yurtiçi pazardaki lider konumu, ortağımız Ford’un bize ve ülkemize olan güveni, SK On Co. Ltd.’nin köklü tecrübesi bu projeye olan inancımızı daha da pekiştiriyor” değerlendirmesinde bulundu.