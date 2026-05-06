'Fosfor gazı' tespit edilmişti... İki kardeşin hayatını kaybettiği olayda anne ve baba hakkında yeni gelişme

Olay, önceki gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi.

Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TABURCU EDİLDİLER

Hamile anne ile babanın tedavisi tamamlandı, bugün taburcu edildi. Taburcu olan çiftin Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na defnedilen çocuklarının kabrine gittiği öğrenildi.

'FOSFOR GAZI' TESPİT EDİLMİŞTİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edilmişti. Sinir gazı olarak tabir edilen zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metrekarelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı belirlenmişti.