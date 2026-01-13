Foto muhabirlerinden ziyaret: Bahçeli gazetecilerin fotoğrafını çekti

TFMD Başkan Rıza Özel, Genel Sekreter Adem Altan, Mali Sayman Hamza Şahin ve dernek üyesi Günsu Özmen’den oluşan heyet, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Görüşmede, derneğin 1984 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar, basın fotoğrafçılığının mesleki sorunları, Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan projeler hakkında Bahçeli'ye bilgi verildi. Ardından, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda yayımlanan prestij katalogları, Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

Katalogları büyük bir dikkatle inceleyen Bahçeli, fotoğrafların aynı zamanda tarihe düşülen güçlü notlar olduğunu söyledi.

BAHÇELİ, HEYETİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Ziyarette ayrıca Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri çerçevesinde geçmiş yıllarda ödüle layık görülen foto muhabiri Mehmet Aslan'ın, Rize'nin Pokut Yaylası'nda çektiği fotoğraf, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edildi.

MHP Lideri Bahçeli, derneğin çalışmalarını takdir ettiğini, gazetecilerin ve basın fotoğrafçılarının yaşadığı sorunların TBMM kürsüsünde dile getirileceğini belirterek, "Sizler için her türlü desteğe hazırız" dedi.

Devlet Bahçeli, ziyarette fotoğraf makinesine eline alarak TFMD heyetinin fotoğraflarını da çekti.