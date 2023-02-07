FOX TV yayınında kurtarılan 38 yaşındaki Nayar, yaşamını yitirdi
Hatay İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan 38 yaşındaki Esin Nayar, FOX TV'nin canlı yayınında yaşamını yitirdi. Muhabir Aktaş, çalışmaların öğle saatlerinde başladığını aktardı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ağır hasar alan 10 ilden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının bugün başladığı aktarıldı.
Çalışmaların yapıldığı İskenderun ilçesindeki enkaz alanından canlı yayın yapan FOX TV muhabiri Kemal Aktaş, asker ve AFAD'ın bugün öğleden sonra çalışmaya başladığını aktardı.
Yayın esnasında Aktaş, enkazdan 35 saat sonra çıkarılan 38 yaşında Esin Nayar'ın kurtarıldığını heyecanla duyurdu. Sahil Apartmanı'nın 5'inci katında yaşadığı belirtilen Nayar, enkazdan çıkarılmasından kısa bir süre sonra yine canlı yayın esnasında yaşamını yitirdi.
Nayar'ın yakınları sinir krizi geçirirken, muhabir Aktaş da yeşeren umutların tekrar söndüğünü belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.
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