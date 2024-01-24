FOX TV'nin adı değişti: 'Now TV'
FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni adı Now TV oldu. Gelişmeyi RTÜK Üyesi İlhan Taşcı duyurdu.
FOX TV logo değişikliğine gitti. Kanalın ismi de değişerek Now TV oldu.
RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.
Kanalın isim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişti.
İLHAN TAŞCI DUYURDU
Gelişmeyi, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından duyurdu.
Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 24, 2024
RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- YRP İstanbul’da destek verecek!