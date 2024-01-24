FOX TV'nin adı değişti: 'Now TV'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:46

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:46

FOX TV logo değişikliğine gitti. Kanalın ismi de değişerek Now TV oldu.

RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.

Kanalın isim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişti.

İLHAN TAŞCI DUYURDU

Gelişmeyi, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından duyurdu.