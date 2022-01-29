FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında genelge Resmi Gazete'de

FOX TV'de yayınlanan ve bir süredir tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2022 Cumartesi, 02:45
FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında genelge Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.

Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler