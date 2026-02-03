Fransa'da gözaltına alınmıştı: TAV İnşaat'ın patronu Şener hakkında yeni gelişme

TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları’nın kurucu ortaklarından olan Sani Şener, TAV Havalimanları’nın 2007 yılında Tunus’ta gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında, Fransa’daki Lyon Saint-Exupéry Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre Şener, 30 Ocak’ta hakim karşısına çıktı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şener’in, 3 Şubat itibarıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

“HAKSIZ, MESNETSİZ VE ORANTISIZ”

Şener’in ofisinden yapılan açıklamada, ünlü iş insanının 2022 yılı itibarıyla TAV Havalimanları’ndaki tüm görevlerinden ayrıldığı hatırlatıldı. Bilgisine başvurulmak amacıyla yapılan gözaltı işleminin "haksız, mesnetsiz ve orantısız" olduğu savunulurken, Şener'in her türlü bilgi paylaşımına gönüllü olduğu vurgulanmıştı.