Fredrik Midtsjö Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
Galatasaray, adı bir süredir transfer gündeminde yer alan Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Norveçli oyuncu sarı kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geliyor.
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjo için anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö bu akşam 19:30’da İstanbul'da olacak.
Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon euro maaş ödeyecek.
Rosenborg ile profesyonel olan ve 2017 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Midtsjö, Norveç milli takım formasını da 11 kez giydi. Midtsjö, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı. Norveçli yıldız, geçen sezon 41 maçta 6 asist yaptı.
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