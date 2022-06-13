Fren yerine gaza bastı, kaldırımdaki kadına çarptı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:29

Kaza, ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Meral Demir, caddede park halindeki 06 BZG 107 plakalı otomobilini hareket ettirmek istedi. Demir fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Gaye Nur D. ile boyacı dükkanına çarptı.

DURUMU İYİ

Dükkanın camı kırılırken, Gaye Nur D. de yaralandı. Gaye Nur D., ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Demir ise gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Meral Demir'in park halindeyken hareket ettirmek istediği otomobilin hızlanıp, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.