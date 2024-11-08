Freni boşalan traktör ters döndü: 1 yaralı
Manisa’nın Gördes ilçesinde kum yüklü traktör, freninin boşalması sonucu bir evin bahçesine girerek ters döndü. Kazada Traktör sürücüsü yaralandı.
Gördes Evciler Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Şahin yönetimindeki kum yüklü traktör freni tutmayınca yokuş aşağı geri geri giderek ters döndü. Olayda maddi hasar meydana gelirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Gördes Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.
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