FSB duyurdu: Türkiye ve Avrupa'ya enerji sağlayan tesise sabotaj girişimi önlendi

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:34

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye ve Avrupa'ya enerji sağlayan petrol ve gaz kompleksinin tesisinde planlanan bir "terör saldırısı"nı önlediğini duyurdu.

FSB, söz konusu saldırının Ukrayna Özel Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

FSB'den yapılan açıklamada, "Ukrayna özel kuvvetlerinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji sağlayan bir petrol ve gaz kompleksine sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

FSB, "saldırıyı planlayan failin gözaltına alındığını, failin 1978 doğumlu bir Rus vatandaşı olduğunu ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Ukrayna'da eğitildiğini" ileri sürdü.

'SBU İLE İRTİBAT HALİNDE'

FSB, "İnceleme sonucunda failin, SBU'dan küratörle yazışma ve müzakereleri içeren iletişim araçlarına sahip olduğu, patlayıcı bir cihazın montajı ve para transferiyle ilgili talimatların yanı sıra patlamanın gerçekleştiği yerin koordinatlarına sahip olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu.

FSB, olayda, SBU'ya çalıştığı iddia edilen 4 "suç ortağı"nın ve aralarında bulunan Rus vatandaşların gözaltına alındığını açıkladı.

FSB, operasyonun detaylarını ilişkin bir bilgi vermezken, gözaltında bulunan kişilerin de henüz kimliğini açıklamadı.