Fuarda Oltu Cağ Kebabı kuyruğu

Erzurum’da açılan Doğu Anadolu Kariyer Fuarında katılımcılara Oltu Belediyesi, Oltu OSB ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Oltu Cağ Kebabı ikram edildi.

(İHA)
08 Mart 2022 Salı, 16:59
Fuarda Oltu Cağ Kebabı kuyruğu
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Oltu Belediyesi personeli Cağ kebabı ustası Adil Çimen’in hazırlamış olduğu Cağ kebabı fuara katılan yüzlerce kişiye ikram edildi.

YÜZLERCE KİŞİ BEKLEDİ

Cağ kebabını tatmak için yüzlerce kişi saatlerce kuyrukta bekledi.

Etkinlik boyunca davetlilere iki gün boyunca 500 kilo koyun etinden kebap hazırlanarak ücretsiz olarak ikram edildi.


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