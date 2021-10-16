Fuat Oktay'dan Yunanistan ve GKRY hakkında sert açıklama: 'Cevabını alır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hakkında yaptığı açıklamada, " Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:02
Fuat Oktay'dan Yunanistan ve GKRY hakkında sert açıklama: 'Cevabını alır'
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan ve GKRY hakkında kullandığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler