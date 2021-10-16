Fuat Oktay'dan Yunanistan ve GKRY hakkında sert açıklama: 'Cevabını alır'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hakkında yaptığı açıklamada, " Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan ve GKRY hakkında kullandığı açıklamada sert ifadeler kullandı.
Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Alevi öğretmene korkunç saldırı
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- İdlib’te TSK’ye saldırı
- İstifa eden HSK Üyesi Hamit Kocabey'den açıklama
- Kılıçdaroğlu’ndan savcılığa siyasi cinayetler dilekçesi
- 'Görevden alma' ve 'faiz kararı' açıklaması