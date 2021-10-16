Fuat Oktay'dan Yunanistan ve GKRY hakkında sert açıklama: 'Cevabını alır'

16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan ve GKRY hakkında kullandığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.



