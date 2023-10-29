Füniküler hattında arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:38

Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği ve bu nedenle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.