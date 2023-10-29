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Füniküler hattında arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:37
Füniküler hattında arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
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Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği ve bu nedenle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

 


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