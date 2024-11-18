Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı
Aydın’ın Efeler ilçesinde otobüs durağının arkasındaki apartmanın bahçesindeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.
Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağının arka kısmındaki bir apartmanın bahçesindeki sahipsiz valizi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği alırken bulvar da trafiğe kapatıldı.
Bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Müdahalenin ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, bölgedeki insan ve araç trafiği tekrar normale döndü.
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