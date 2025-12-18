Fünyeyle patlatılan poşetten ayakkabı kutusu çıktı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.12.2025 17:28:00
DHA
Sivas’ta kapalı otopark önündeki çöp kutusunda bulunan şüpheli poşet paniğe neden oldu; bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan poşetten boş bir ayakkabı kutusu çıktı.

Sularbaşı Mahallesi Aliağa Cami Sokak’ta bugün saat 15.30 sıralarında Sivas Belediyesi Kapalı Otoparkı önünde bulunan çöp kutusundaki bir poşeti görenler durumdan şüphelenip polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyip çöp kutusundaki poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlatılan poşetten boş ayakkabı kutusu çıktı

