Furkan Apartmanı davasında karar günü: ‘Bu yalnızca bir duruşma değil, adalet sınavı’

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından yürütülen Furkan Apartmanı davasında, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak dava dosyasının karar duruşması niteliğinde olduğu belirtildi. Yapılan çağrıda, bu duruşmanın yalnızca bir yargılama aşaması değil, yıllardır süren adalet arayışının en kritik eşiği olduğu ifade edildi.

İSTİNAF SONRASI TÜM SANIKLAR AYNI DOSYADA

Dosyada, istinaf bozma kararından önce yürütülen yargılamada sanıklar hakkında parçalı değerlendirmeler yapıldığı, bazı sanıklar yönünden dosyaların tefrik edildiği hatırlatıldı. Bozma kararının ardından ise müteahhitler, kamu görevlileri ve diğer sanıkların tek dosya altında toplanarak ilk kez olayın tüm sorumlularının birlikte yargılandığı aktarıldı.

Açıklamada, 18 Kasım 2025’te yapılması gereken duruşmanın tebligatının yalnızca bir gün önce yapıldığı, bu durumun savunma ve katılma haklarını fiilen ortadan kaldırdığı belirtildi. 16 Aralık 2025 tarihli duruşmada ise bazı katılanların salona alınmadığı, söz haklarının engellendiği ve bunun dosyaya sonradan sunulan beyanlarla kayıt altına alındığı vurgulandı.

KOLON KESİLMEDİĞİ TEKNİK OLARAK TESPİT EDİLDİ

Katılan vekillerince alınan uzman görüşleri ve mahkemece yaptırılan delil tespiti sonucunda, kolonun bodrum kattan kesilmediğinin matematiksel ve teknik olarak kesinlik kazandığı ifade edildi. Savcılık makamının da esas hakkındaki mütalaasında bu durumu açıkça kabul ettiği belirtildi.

YIKIMA NEDEN OLAN DÖRT TEMEL UNSUR

Dosya kapsamındaki teknik ve bilimsel verilerin, binanın yıkılmasına yol açan dört temel etkeni ortaya koyduğu kaydedildi. Bunlar;

binanın mevzuata aykırı inşa edilmesi,

binaya kaçak kat çıkılması,

mimari ve statik projeyi bozan “1+1” daireler yapılması,

kolon kesilmesi iddiası olarak sıralandı.

TANIK DİNLENMEDİ, KEŞİF TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Açıklamada, kolon kesildiği iddiasına ilişkin çelişkili raporlar bulunmasına rağmen yeniden keşif taleplerinin reddedildiği, ayrıca bilirkişi raporlarına müdahale edildiğini beyan eden bir tanığın dinlenmediği vurgulandı. Bu durumun maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellediği savunuldu.

“BU DAVA ADALET DAVASIDIR”

Dosyada yakınlarını kaybeden ailelerin mücadelesinin intikam değil, gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğu vurgulandı. Açıklamada, 13 Şubat’ta görülecek duruşmanın yalnızca bir mahkeme günü değil, kaybedilen hayatlar adına adaletin sınandığı bir gün olduğu ifade edilerek kamuoyuna duruşmaya katılım çağrısı yapıldı.