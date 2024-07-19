Furkan Apartmanı davasında üç kişiye beraat: 'Mahkeme suçluları akladı'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 19:17

Güncelleme: 19.07.2024 - 19:20

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkıldı. 51 kişinin yaşamını yitirdiği ve kötü malzeme kullanımı ve kolon kiriş kesme gibi iddiaların bulunduğu binanın davasında karar duruşması bugün görüldü.

Savcının tutuksuz yargılanan dört sanıktan F.Ö., E. Ö. ile Y. Ş. Y. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza, N. A. için ise beraat talep ettiği, firari iki sanığın dosyasının da ayrılması yönünde mütalaa verdiği davada müştekiler, müşteki avukatları, sanık E.Ö. ve sanık avukatları dinlendi.

Firari sanıkların avukatı Ersan Şen duruşmaya katılmazken, duruşmaya katılan tek sanık E.Ö. kolon, kiriş kesme iddialarını reddetti.

SALONDA ARBEDE ÇIKTI

Müşteki avukatları ise belgelerin, kanıtların ve tanıkların varlığına dikkat çekerek sanıkların olası kast üzerinden işlem görmeleri talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından savcılık mütalaasına karşın sanık F.Ö., E. Ö. ve N. A.'ya beraat, Y. Ş. Y.’ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Firari sanıklar A.D.S., ve H.H.S.’nin dosyasını ise davadan ayrıldı.

Karar sonrası salonda arbede çıkarken kayıp yakınları sinir krizi geçirdi. Salon polis tarafından boşaltıldı.

Duruşma sonrası kayıp yakını avukatı Figen Peri Cumhuriyet’e konuştu. Raporların, belgelerin ve tanıklıkların görmezden gelindiğine dikkat çeken Peri şunları söyledi:

“BİR KEZ DAHA YIKILDIK”

“Bu binada kolonun kesildiği de kesildiği yer de ortada. Mahkeme bu gerçeği görmezden geldi. Kolon kesilmedi varsayımında kaçak yapılan dairelerde ölen insanlar için ceza verilmesi gerekirdi, bunu bile yapmadı. Bir hukukçu olarak üzülerek belirtmek isterim ki mahkeme bu davada tarafsızlığını yitirdi. Adalete, vicdana sığmayan taraflı tavrıyla adeta suçluları akladı. Bugün bir kez daha yıkıldık. Ancak mücadelemizi sürdüreceğiz.”