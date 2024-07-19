Gaziantep Furkan Apartmanı davası... Acılı aileler: Katiller en ağır şekilde ceza alsınlar

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:30

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:38

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı ile ilgili 4'ü tutuksuz, 2'si firari 6 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma öncesi Nizip Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı; CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen ile Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da takip etti.

NİZİP ADLİYESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler ve milletvekilleri bugün görülecek karar duruşması öncesi Nizip Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

"DEPREM DEĞİL CİNAYET"

Enkaz yığınına dönen apartmanda 19 yaşındaki oğlu Emre Şahin'i kaybeden Seçkin Şahin, "17 aydır verdiğimiz adalet mücadelesinin artık sonuçlarını almak istiyoruz. 51 canımızı kaybettik ve çok ağır şeyler yaşadık. Bina, Nizip'te yıkılan tek bina. Bunun deprem değil cinayet olduğunu söylemek istiyorum. Bu problem bilirkişi raporlarıyla da kanıtlandı. Ben, sanıkların en üst sınırdan ceza almasını istiyorum" dedi.

"MAHKEME İKTİDARIN BASKISI ALTINDA"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de şöyle konuştu:

"Bu dava Türkiye'de deprem davaları içerisinde karara bağlanacak ilk dava olacak. Ama ilginçtir ki, Türkiye'de yaklaşık 190 tane dava görülüyor. Bu 190 davanın da savcıları da sanki birbirleriyle haberleşmiş gibi. Bilinçli taksirden dava açtılar, iddianame hazırladılar, mütalaa veriyorlar. Oysa biz biliyoruz ki bir alt kattaki mahkemeyle bir üst kattaki mahkeme genellikle aynı görüşte olmaz. Benzer davalarda savcılar değişik taleplerde bulunurlar. Mahkeme talebinden çok, farklı kararlar verirler. Ama ne gariptir ki 190 davanın 190'ında da benzer mütalaalar veriliyor ve bilinçli taksirden hüküm kurulması, karar verilmesi talep ediliyor. Bu nedenle ilk olacak bu karar bir emsal olacaktır, örnek olacaktır. Mahkeme de iktidarın baskısı altında. İktidarın yönlendirmesiyle bilinçli taksirden mi karar verecek yoksa vatandaşın beklentisini karşılar bir şekilde gerçeklere uygun olarak olası kasttan mı karar verecek onu da göreceğiz. Eğer bilinçli taksirden karar verecek olursa bunun takipçisi olacağız ve diğer davalara örnek olması için peşini bırakmayacağız."

"KAMU GÖREVLİLERİ DE YARGILANSIN"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise "6 Şubat'tan bu yana ülkenin dört bir tarafında adalet mücadelesi yükseliyor. Özellikle de yıkılan 11 kentte biz bugün yıkılan apartman adlarıyla devam eden davalarda ailelerin adalet arayışını görüyoruz. Furkan Apartmanı davası da işte böyle apartman adlarıyla anılan davalardan bir tanesi. Bütün bu adalet arayış içerisinde özel bir yerde duruyor. Umuyoruz ki ailelerin 1.5 senedir yaşadıkları acılar, çektikleri çileler ve tuttukları yaslar biraz da olsa dinecek ve biz bugün mahkemeden sadece Furkan Apartmanı için değil, bu ülkenin dört bir tarafında gözü kulağı burada olan deprem suçlarının yargılanmasını isteyen, deprem suçları yargılanırken aynı zamanda bir daha hiç kimsenin insan canını hiçe sayarak bina yapmamasını garanti altına alan adaletli bir karar çıkmasını bekliyoruz. Tek bir talebimiz var: Bu davadan bu deprem suçlarının bir daha bu ülkede gerçekleşmeyeceği bir karar bekliyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz bugün ülkenin dört bir tarafında görülen davalarda bir tek kamu görevlisi bile yargılanmıyor. Oysa biz ortaya konulan bütün bilirkişi raporlarından çok iyi biliyoruz, mütalaalardan biliyoruz, ailelerin anlattıklarından biliyoruz. Ortaya konan raporlardan biliyoruz bu suçlara göz yumanlar var ve onlar dava dosyalarına dahil edilmiyorlar bile. Dolayısıyla buradan çıkan adaletli karar aynı zamanda suçu olan, bu suçlara göz yuman kamu görevlilerinin de yargılanmasının kapısını açacaktır" diye konuştu.

"SUÇLULAR VE KATİLLER EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Enkaz altında kızlarını ve eşini kaybeden Özlem Taşdemir de "Biz 51 canımızı kaybettik. 17 aydır adalet mücadelesi veriyoruz. Binamızın önünde adalet nöbetimizi tuttuk, adalet yürüyüşümüzü yaptık sesimizi duyurmak için. Şu an bugünkü mahkemeden istiyoruz ki en yüksek cezayı alsınlar. Suçlular, katiller, canlarımızı bizden alanlar en yüksek cezayı alsınlar. Adil bir sonuç istiyoruz ki diğer davalara da örnek olsun bu sonuç" ifadesini kullandı.

"ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise “Yakınlarını yitirmiş aileler Türkiye’nin her yanında mücadele veriyor. Bu yargılamalar sağlıklı doğru yapılırsa, bundan sonra inşaat mühendisi, sorumlusu yapıları buna göre dikkatli yapmalılar ki önümüzdeki süreçte can kaybı yaşanmasın. Umarım bugün Furkan Apartmanı davası adil bir şekilde sonuçlanacak” dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar canı yanmış mağdur aileler maalesef adalet arıyor. Türkiye'de insanların adalet arayış şekillerine, adalete güvenmemelerini şu an ki gördüğümüz pozisyonda bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz. Adalet nereye geldi? Bilirkişi raporlarına bakıyoruz, çok çeşitli bilirkişi raporları var... Eğer sizin ortaya koyduğunuz bilirkişi raporlarında bir sıkıntı varsa burada bir soru işareti koymak lazım. Biz şuna inanıyoruz; eğer sizin canınız aynı şekilde yansaydı bu şekilde davranabilir miydiniz? Bu kadar hata var ortada bilirkişi raporundan ortaya çıkan, peki kamu görevlileri nerede? Bunları yapanlar bir şekilde yargılanıyor, eğer doğruysa, ama bunlara izin veren kamu görevlileri burada yok. Demek ki adalet henüz daha Türkiye'de yerine oturmamıştır. Biz ailelerin her zaman yanında olacağız, onların haklarını da savunacağız. Adalet arayışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz ama unutmasınlar ki adalet bir gün herkese lazım olacak."

NE OLMUŞTU?

Furkan Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan ve ilçede can kaybının yaşandığı tek bina olarak kayıtlara geçmişti. Deprem sonucu yıkılan binada 51 kişi yaşamını yitirmişti.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede sanıklar; binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan ile binada sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti. Bina müteahhitlerinden Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever ise firari. Sever kardeşlerle ilgili davanın geçen mart ayında görülen 4'üncü duruşmasında, yakalanamadıkları ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri gerekçesiyle haklarında kırmızı bülten çıkarılması ve yeni bilirkişi raporu istenmesi kararlaştırılmıştı.

26 Nisan'da görülen 5'inci duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Eyüp Öğüt, Faik Öğüt ve Nejdet Alpay'ın tahliyesine karar vermişti. Aynı celsede mahkemenin tutukluluğuna devam kararı verdiği binanın fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan ise avukatının itirazı üzerine serbest bırakılmıştı. Firari sanıklar Sever kardeşlerin avukatı Ersan Şen, müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulunmuş, bu talep duruşma salonunda tepki toplamıştı.

31 Mayıs'ta görülen 6. duruşmada savcılık, sanıklardan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan üst sınırdan ceza, Nejdet Alpay için ise beraat talep etmişti. Acılı aileler karar duruşması öncesi Nizip'te "adalet nöbeti" tutmuş ve "adalet yürüyüşü" gerçekleştirmişti.