Furkan Bölükbaşı tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme gelen “AKP’li trol” olarak bilinen Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık, Bölükbaşı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 310’uncu maddesi uyarınca, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bölükbaşı’nın, sosyal medyada başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak paylaştığı, ardından da bu paylaşımı sildiği öğrenildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...