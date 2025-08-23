Furkan Karabay'ın tutukluluğunda 100. gün: Gazeteciler, tahliyesini talep etti

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla tutuklanan Gazeteci Furkan Karabay, cezaevinde 100 günü doldurdu.

İddianame henüz hazırlanmadı, Karabay’ın tahliye talepleri üç defa reddedildi.

Karabay'a yöneltilen suçlamaların nedeni, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için yaptığı paylaşımlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 yıl önceki sözlerini hatırlatması ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın isim ve fotoğraflarını haberlerinde kullanması.

AYNI SUÇLAMADAN 2 KEZ BERAAT ETTİ

15 Mayıs’ta gözaltına alınan Karabay, daha önce aynı suçlamadan iki kez beraat etmişti. Hakkında tutuklama kararı verilen Karabay'ın tahliye talepleri 'kaçma şüphesi' ile reddedilmişti.