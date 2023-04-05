Gabonlu Dina'nın avukatı: 'Suda boğuldu' ifadesi raporda yok

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:30

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:01

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkinde 26 Mart’ta, hareketsiz yatan bir kişi gören tren makinistinin ihbarı üzerine, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın sırlarla dolu ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Dinabongho’nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimalini araştırırken, ilk etapta 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Dün de, il dışında Dina’ya cinsel taciz içerikli mesajlar attığı saptanan bir kişi gözaltına alındı. Avukat Kerim Bahadır Şeker, Dina’nın 17 yaşında olmasının hukuki açıdan cinsel istismar gibi suçlarda ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

"O İFADE ÖN OTOPSİ RAPORUNDA YOK"

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ön otopsi raporuna ilişkin 27 Mart’ta yaptığı, 'Herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çay'ına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır' ifadelerini içeren açıklamaya itirazı olduğunu söyledi.

Ölü muayene ve otopsi tutanağında bilirkişi doktorunun, 'Şu anlık biz herhangi bir şekilde, ölümün nasıl gerçekleştiğine dair beyanda bulunamayız. Yani ön rapor yeterli değildir. Asli raporun gelmesi gerekmektedir' notu bulunduğunu anlatan Avukat Şeker “Asli rapor çıkmamışken ve suda boğulmayla alakalı bir mevzu geçmemişken, böyle bir açıklamanın Karabük Başsavcılığı tarafından yapılması kabul edilemez” dedi.

"TEK DERDİMİZ ADALET"

Tek amacının Dina’nın ölümüne ışık tutmak olduğunu belirten Şeker, şunları söyledi:

“Soruşturma dosyasıyla alakalı bizim hamlelerimizi engellemeye yönelik kısıtlama kararı alındı. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında ifade edilmiş olduğu üzere kısıtlama kararı dosyada müdafinin ve vekilin örnekleri almasını kısıtlar nitelikte. Dolayısıyla biz dosya üzerinde savcılığın 1 hafta sonra gözaltılara başlamasını bekledik. Bizim tek derdimiz, adalet, adalet, adalet. Bu olayın sorumlularının adaletin önüne çıkarılması ve cezalandırılması. 17 yaşındaki Dina, ailesinin tek çocuğu olarak 5 bin 84 kilometre uzaktaki Gabon’dan buraya gönderilmiş olabilir, ailesi bize emanet etmiş olabilir. Biz maalesef ki Dina’yı artık geri getiremeyiz ama Dina’nın sorumlularını adalete teslim etmek boynumuzun borcudur. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun bu davanın takipçisi olup; bu davayla, altını çizerek söylüyorum; cinayetle alakalı bütün emarelerin aydınlığa kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız."