Gabonlu Dina'nın sır ölümünde Dursun A. üçüncü kez serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 23:34

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 23:41

Karabük’te Filyos Çayı’nda cesedi bulunan üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili bir şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, “Hakkınızdaki iddialarla ilgili ne diyeceksiniz?” sorusuna D.A. “Suçsuzum” yanıtını verdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ SERBEST BIRAKILDI

Dursun A. üçüncü kez adli kontrolle mahkemece serbest bırakıldı.

Konu hakkında paylaşımda bulunan gazeteci Timur Soykan, “Karabük’te çok garip işler oluyor. Dina’nın ölümüyle ilgili polisin üçüncü kez cinayet suçlamasıyla gözaltına aldığı Dursun A. üçüncü kez adli kontrolle serbest bırakıldı. Gabon Büyükelçiliği’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker 'Şoktayız' diyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şüpheli, daha önce iki kez gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart’ta Filyos Çayı’nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu 18 yaşında Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3’ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.