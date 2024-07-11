Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut', 'yasa dışı bahsi teşvik'ten gözaltında

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:27

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:40

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni Gaga Bulut adıyla bilinen Bulut Altuğ, (27) hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi.Operasyonda Bulut Altuğ gözaltına alındı.

''OYUNLARA TEŞVİK ETMEK''

''Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildİ.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütülmüş ve tutuklanmıştı.