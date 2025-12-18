GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme: 3 tutuklama, 1 adli kontrol!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Gain Medya'ya "yasa dışı bahis" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın tutuklamaya, Okan Karacan ise adli kontrol ile sevk edilmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre,tutuklamaya sevk edilen isimlerin tutuklandığı bildirildi. Okan Karacan da adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Öte yandan aralarında Gain Medya AŞ'nin de bulunduğu 7 firmaya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.