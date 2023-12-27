Galataport'tan 'kefiye' açıklaması: Paylaşımlar bizi derinden üzdü

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:57

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:57

24 Aralık 2023 Pazar günü Galataport İstanbul güvenlik görevlileri, iddiaya göre "kefiye taktıkları" gerekçesiyle bir grubu giriş kapısında bekletmişti.

Basında ve sosyal medyada gündem olan iddialar üzerine Galataport İstanbul Yönetimi bir açıklama yaptı. Açıklamada, güvenlik görevlileri ile misafirler arasında güvenlik girişi noktasında, bir yanlış anlamadan kaynaklı sorun yaşandığı ve sorunun kısa sürede çözüldüğü belirtildi.

Galataport İstanbul Yönetimi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İsrail’in 81 gündür Gazze’ye karşı yürüttüğü katliamı büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yaşanan insanlık suçunu kınıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze‘deki insanlık dramının son bulması ve bölgede barış koşullarının sağlanması için gösterdiği olağanüstü çabayı sonuna kadar destekliyoruz.

Gerek STK’ların gerekse halkımızın bu konudaki hassasiyet ve duyarlılığını çok kıymetli buluyoruz.

Bu nedenle son birkaç gündür sosyal medyada yer alan, “ellerinde bayraklar ve Filistin kefiyesi olan kişilerin Galataport İstanbul’a alınmadıkları” yönündeki paylaşımlar bizi derinden üzmüştür.

24 Aralık 2023 Pazar günü Galataport İstanbul güvenlik görevlileri ile misafirlerimiz arasında güvenlik girişi noktasında, bir yanlış anlamadan kaynaklı yaşanan sorun çok kısa sürede çözülmüş; misafirlerimiz Galataport’a giriş yapmışlardır. Bazı misafirlerimiz de mekanda İsrail’in tutumunu eleştiren protestolarını gerçekleştirmişlerdi.

Gazze’de yaşanan büyük acıyı tüm halkımız gibi yüreğimizde hissediyoruz.

Kısa süreli bir yanlış anlamadan kaynaklı yaşanan bu sorun nedeniyle hem misafirlerimizden hem de kamuoyundan özür diliyoruz.”