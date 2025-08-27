Galatasaray'dan 'Rezan Epözdemir' kararı: Üyeliği askıya alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 19:16:00
Galatasaray, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'in kulüp üyeliğini 'FETÖ ve casusluk' iddiaları nedeniyle askıya aldı. Söz konusu haber, Sabah tarafından servis edildi.

şvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in Galatasaray üyeliği, askıya alındı.

Kararın FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle alındığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir'in, Galatasaray kulüp üyeliği, "FETÖ'ye yardım" ve "casusluk" iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında askıya alındı.

Öte yandan Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sevk edildiği hakimlikçe "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında "FETÖ/PYD terör örgütüne yardım" suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetmişti.

