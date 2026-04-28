Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik büyüdü... Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a 'küfür' tepkisi: 'Kavuk alkış ister, meşale değil!'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik büyüdü... Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a 'küfür' tepkisi: 'Kavuk alkış ister, meşale değil!'

28.04.2026 15:01:00
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik büyüdü... Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a 'küfür' tepkisi: 'Kavuk alkış ister, meşale değil!'

Süper Lig’de oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından tribünlerdeki görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncu Pelin Öztekin, deplasman tribününde yer alan Fenerbahçeli Şevket Çoruh’a "küfür" görüntüleri üzerinden çok sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı oyuncu Şevket Çoruh'a, Galatasaray ile oynanan derbi maçında küfürlü tezahürata eşlik ederken görüldüğü bir video üzerinden özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki yöneltildi.

Çoruh'a yöneltilen tepkiler arasında en dikkat çekeni Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den geldi.

"BABAM GÖRSE ÜZÜLÜRDÜ"

Babasının 'Kavuk'u devrettiği Çoruh için 'bu görüntüleri görseydi eminim üzülürdü' ifadelerini kullanan Pelin Öztekin, tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Tribüncülükte her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bi adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. EMİNİM! Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi Baba Karakter de olması lazım. Kavuk alkış ister, meşale değil!"

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Rasim Öztekin, 2020 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

